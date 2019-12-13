 جهود أمنية لتحقيق السيولة المرورية بالمنيل ومصر القديمة - بوابة الشروق
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جهود أمنية لتحقيق السيولة المرورية بالمنيل ومصر القديمة

حملة مرورية- أرشيفية
حملة مرورية- أرشيفية
محمد أبوعوف
نشر فى : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 10:42 م | آخر تحديث : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 10:42 م

قاد اللواء عمرو البقلى، مدير الإدارة العامة للمرور فى القاهرة، حملة مرورية لتسيير الحركة فى شواراع المنيل ومصر القديمة، وأسفرت الجهود عن التصدي لجميع المخالفين والخارجين عن الشرعية.

وقدم أهالى منطقتي المنيل ومصر القديمة، الشكر للنقيب أحمد البلاسى، الضابط بمرور عين الصيرة، والمقدم عمرو السبع، رئيس قسم شرطة المرور عين الصيرة، لبذلهما قصارى جهدهما بتزليل أية صعوبات للمواطنين بالشارع والعمل علي حلها مدار اليوم، والتنبيه على الخدمات المكلفة بإخلاء الطريق العام والتصدي لكل المخالفين لإعاقة الحركة المرروية.

واعتمدت الخطة التى أشرف عليها العميد محمد الشاعر، على تقسيم دائرة القسم إلى نطاقات مع إحكام السيطرة على كل نطاق ومن ثم استهداف جميع المظاهر العشوائية والمخالفات ورفع كل الإشغالات من الشوارع والميادين ومحيط المدارس.

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