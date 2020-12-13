وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، كلمة للشعب الجزائري، يعلن فيها تعافيه من فيروس كورونا.

وقال تبون، في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد: «كما تعلمون منذ شهرين ذهبت إلى الخارج بسرعة لما ما أصابني من فيروس كورونا، وبفضل الله وعنايته ولطفه والأطباء في المستشفى العسكري والأطباء الألمان بدأت طريق التعافي».

وأشار إلى أن طريق تعافيه من فيروس كورونا يستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مضيفًا: «سأسترجع كل قواي البدنية، بعدي عن الوطن ليس معناه نسياني له، كنت أتابع على مدار الساعة ما يجري في الوطن وعند الضرورة أرسل التعليمات إلى الرئاسة».