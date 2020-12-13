قوات حفظ السلام الروسية ترصد عودة الهدوء لبلدتين بإقليم قره باغ شهدتا خرقا للهدنة

أعلنت قوات حفظ السلام الروسية في منطقة ناجورني قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، عودة الهدوء إلى بلدتي "إن تاهر" و"ختسابيرد" بالإقليم بعد أن شهدتا اشتباكات وخرقا للهدنة المعلنة بين الطرفين برعاية روسية.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الجنرال رستم مرادوف، قائد وحدة حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة، قوله في بيان اليوم الأحد "في 11 ديسمبر، تم انتهاك وقف إطلاق النار في محيط بلدتي "إن تاهر" و"ختسابيرد" في منطقة هادروت، ولكن في الوقت الحالي عاد الوضع في المنطقة إلى طبيعته، وتراقب قوات حفظ السلام الروسية الوضع باستمرار وتتواصل مع ممثلين عن الجانبين الأرمني والأذربيجاني".



ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر الماضي.