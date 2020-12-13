العراق يسجل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" أنه تم تسجيل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 574 ألفا و 634 إصابة منذ بدء انتشار الوباء، وتسجيل 14 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 12 ألفا و 579 حالة".

وأشار البيان إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 1777 شخصا وأن المجموع الكلي للمتعافين من المرض منذ بدء الوباء بلغ 507 ألفا و446 شخصا، ذاكرا أن عدد الحالات التي تخضع للعناية المركز 206 حالات.