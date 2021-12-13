تفاصيل مبادرة اتكلم عربي: 280 كتابا إلكترونيا و182 مقطع فيديو تعليمي 20 لعبة إلكترونية

وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 ديسمبر الجاري، مذكرة تفاهم لدعم مبادرة "اتكلم عربي".

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي من خلال إنشاء ونشر محتوى على "منصة تعليمي" يستهدف المصريين بداخل وخارج مصر للحفاظ على الهوية المصرية الوطنية والثقافية لدى الأطفال المصريين.

وبحسب مذكرة التفاهم، تتولى مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، إعداد ونشر محتوى على منصة تعليمي لتعليم اللغة العربية يساعد على تعلم اللغة العربية، بدءا من الحروف الأبجدية ووصولا إلى تعريف المستخدم بأهم العادات والتقاليد المصرية الثقافية، لدعم عملية التواصل باستخدام اللغة العربية خلال مراحل تعليمية مختلفة.

وستوفر المنصة ما يقرب من 280 كتاباً إلكترونياً عربياً، يغطي احتياجات الأطفال في مراحل تعليمية مختلفة، بداية من الحروف الأبجدية وموضوعات اجتماعية وثقافية تستخدم مفردات من واقع حياة الطفل، كما تقدم المنصة اختبارات فهم واستيعاب بعد قراءة كل كتاب والاستماع إليه.

وتحتوي منصة تعليمي، أيضاً، على 182 مقطع فيديو تعليمي لتحسين مهارات اللغة العربية للمصريين في مصر والمصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى 20 لعبة إلكترونية بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وقالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم إن المحتوى الذي سيتم نشره على منصة "تعليمي" لتعليم اللغة العربية، سيسهم في تنفيذ أهداف المبادرة ومنها تنمية المهارات اللغوية، التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية وكذلك التعريف بالتراث والتاريخ والهوية المصرية.

وأضافت أن وضع هذه المواد التعليمية والتثقيفية في قوالب ترفيهية، جاء لتناسب شريحة الأطفال المصريين بالخارج، لذا سيعتمد على ألعاب إلكترونية تهدف للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.