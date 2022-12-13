نهاد أبو القمصان: أزواج القاصرات يمتنعون عن تسجيل المواليد للضغط على الفتيات

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن تحديد سن الزواج بأكبر من 18 عاما موجود في مختلف دول العالم وليس مصر فقط، موضحة أن نسبة معدلات وفيات الأطفال تحت خمس سنوات مرتفعة للغاية عند الفتيات المتزوجة في سن مبكرة.

وأشارت نهاد أبو القمصان، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن هناك من يمتنع عن تسجيل مواليد حالات زواج القاصرات للضغط على الفتيات، مؤكدة أن البنت المتزوجة التي تتعرض للضرب من الزوج ضعيفة ولا يوجد لها أهلها يحموها من عنف الزوج.

وأوضحت نهاد أبو القمصان، أن الفتاة التي تتزوج قبل سن الـ18 تتعرض للعنف بشكل كبير بسبب عدم إدراك متطلبات الزواج، مضيفة: "الزواج في هذه الفترة له علاقة بالفقر وليس سترة البنت".