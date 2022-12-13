يواجه منتخب كرواتيا نظيره الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، على ستاد لوسيل، في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022 المقام حاليًا في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.

صعد منتخب كرواتيا للدور نصف النهائي من كأس العالم 2022 بعدما حقق فوزًا صعبًا على المنتخب البرازيلي في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لكل فريق، على ملعب المدينة التعليمية.

بينما تأهل منتخب الأرجنتين للدور نصف النهائي من المونديال بعدما أطاح بالمنتخب الهولندي من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب كرواتيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دومنيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جورانوفيتش، لوفرين، جيفادريول، سوسا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: نماريو باساليتش، أندريا كراماريتش، إيفان بيرسيتش.