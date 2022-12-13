واشنطن: محاكمة أبو عجيلة تؤكد التزام إدارة بايدن بفرض سيادة القانون

أعلنت الولايات المتحدة أن محاكمة ضابط الاستخبارات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود، المتهم بصنع قنبلة اُستخدمت لتفجير طائرة "بان إم" الأمريكية فوق مدينة لوكيربي عام 1988، تؤكد التزام الإدارة الأمريكية بفرض سيادة القانون.

واحتجزت الولايات المتحدة مسعود، المتهم بالتورط المزعوم في تفجير الرحلة 103 التابعة لطائرة "بان إم" عام 1988، الأحد، بشكل قانوني وأحضرته إلى الولايات المتحدة، بحسب بيان لمستشارة الأمن الداخلي الأمريكية ليز شيروود راندال.

وأضافت أن "هذا الإجراء يؤكد على التزام إدارة الرئيس جو بايدن الثابت بفرض سيادة القانون ومحاسبة من يلحقون الأذى بالأمريكيين في أعمال إرهابية".

وأوضحت أن مسعود سيواجه العدالة الآن كثمرة للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة العدل ووزارة الخارجية وشركاؤهما.

ومثل مسعود أمام المحكمة. وعلى الرغم من أن القاضي أبلغ مسعود بالتهم الجنائية الثلاث التي وجهت إليه من قبل الحكومة الأمريكية وقرأ له حقوقه، إلا أن المشتبه به لم يتقدم بالتماس، مشيرا إلى الحاجة إلى توكيل محام قبل متابعة القضية، حسبما أفاد موقع "سي إن إن".

وحددت المحكمة جلسة استماع قبل المحاكمة في 27 كانون الأول/ ديسمبر لإعطاء مسعود الوقت لتوكيل محام.

وتشمل التهم الموجهة إلى مسعود "تدمير طائرة"، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام أوالسجن المؤبد وتطبيق غرامة تصل إلى 250 ألف دولار، أو الجمع بين السجن والغرامة.

وقال ممثلو الادعاء إنهم لا يخططون للمطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام في القضية، لأن العقوبة لم تكن متاحة دستوريا في العام الذي ارتكبت فيه الجريمة.

وسقطت الطائرة فوق بلدة لوكيربي في اسكتلندا أثناء تحليقها من لندن إلى نيويورك.