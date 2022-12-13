أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 95 ألفا و260 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 95 ألفا و260 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم أكثر من 500 جندي قتلوا أمس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 2966 دبابة و5 آلاف و930 من المركبات المدرعة و1931 من النظم المدفعية و404 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و211 من أنظمة الدفاع الجوي و281 طائرة و264 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1617 طائرة بدون طيار و4 آلاف و549 من المركبات وخزانات وقود.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر -في 24 فبراير الماضي- ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خططا لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.