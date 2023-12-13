الحصر العددي للجنة العامة بمحافظة البحر الأحمر: 20 ألفًا 378 صوتًا للرئيس السيسي

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء ، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية، باللجنة العامة رقم 1 بقسم رأس غارب – محافظة البحر الأحمر.

وجاءت النتيجة كالآتي:

إجمالي عدد الناخبين: 47ألفًا و505 ناخبًا.

عدد الذين أدلوا بأصواتهم: 34 ألفًا 649ناخبًا

عدد الأصوات الصحيحة: 32 ألفًا 844 صوتًا.

عدد الأصوات الباطلة: 1805 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 20 ألفًا 378 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 2089 ألفا

عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 43 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 10 ألاف و334 صوتا.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وامتد التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت العملية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».