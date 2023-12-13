مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ يشيد بقرارات كوب 28

أشاد مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ فوبكه هوكسترا، بالقرارات التي تم التوصل إليها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" باعتبارها بداية نهاية عصر الوقود الأحفوري.

وقال هوكسترا كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لدى مؤتمر الأطراف كوب 28، خلال الجلسة العامة في دبي اليوم الأربعاء، لقد كان "يوما نشيد فيه بحقيقة أن الإنسانية قد فعلت أخيرا ما كان من المفترض أن يحدث منذ فترة طويلة، طويلة جدا".

وأضاف هوكسترا: "لقد أمضينا ثلاثين عاما للوصول إلى بداية نهاية الوقود الأحفوري".

وقال هوكسترا، إن اختتام مؤتمر المناخ يأتي في يوم مفعم بالامتنان والرضا.

وأضاف هوكسترا: "عندما نرحل جميعا، سيكون أولادنا وأحفادنا وأولاد أحفادنا هناك للتعامل مع كل الأشياء التي تركناها لهم، الجيد منها والسيئ".

واتفق المجتمع الدولي، في دبي اليوم الأربعاء على التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري، رغم أن العديد من منظمات البيئة وبعض الدول كانت تأمل في أن يذهب القرار إلى أبعد من ذلك من خلال تحديد تاريخ نهاية واضح لاستخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.