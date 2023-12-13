تايوان تأمل في حل الجدل الدائر حول انتخابات جواتيمالا سلميا

أعربت تايوان عن أملها في حل الجدل الدائر في جواتيمالا بشأن زعيمها، الذي تم انتخابه حديثا، بشكل سلمي، بعد أيام من محاولة ممثلي الادعاء هناك، منع الرئيس المنتخب برناردو أريفالو، من تولي منصبه الشهر المقبل.

وذكر تشينج لي-تشينج، رئيس إدارة شؤون أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، التابعة لوزارة الشؤون الخارجية أمس الثلاثاء أن حكومة تايوان سعيدة لرؤية إعلان حكومة جواتيمالا عن احترامها لنتائج الانتخابات وليس لديها أي نية لإبطالها، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأربعاء.

وأضاف أن وزارة الشؤون الخارجية التايوانية ستواصل متابعة التطورات في جواتيمالا عن كثب، مع أملها في أن تتمكن قريبا من تسوية الخلافات "بشكل سلمي وعبر عملية ديمقراطية" وأن يكون لديها "انتقال سلس للحكومة" في 14 يناير العام المقبل، عندما يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية.

وكان ممثلو الإدعاء في جواتيمالا، وهي واحدة من 13 دولة فقط في العالم تعترف رسميا بجمهورية الصين (تايوان)، قد هددوا يوم الجمعة الماضي، بإلغاء فوز اريفالو، الذي من المقرر أن يتولى السلطة في 14 يناير المقبل، بعد فوز مفاجئ في أغسطس الماضي.