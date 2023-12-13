الحصر العددي للجنة العامة مركز السنطة محافظة الغربية

أفاد مراسل فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، بنتائج محاضر فرز اللجان الفرعية، باللجنة العامة مركز السنطة – محافظة الغربية.

وجاءت النتيجة كالآتي:

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 179 ألفًا 852صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 3490 صوتًا

عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 6327صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 9370 صوتا.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وامتد التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت العملية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».