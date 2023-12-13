الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ أكثر من 250 غارة على قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية

ذكر الجيش الإسرائيلي أنه نفذ أكثر من 250 غارة، في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، مستهدفا عناصر حركة "حماس" والبنية التحتية، التابعة للحركة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في إحدى الغارات، رصدت قوات من لواء "بيسلاماخ" ووحدة جمع المعلومات القتالية، رقم 636، التابعة لفيلق حرس الحدود، خلية تابعة لحركة "حماس" في حي "الشجاعية" في مدينة غزة تستعد لإطلاق صواريخ على إسرائيل، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الجنود وجهوا غارة جوية على الخلية، ونشروا مقطع فيديو للغارة.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صواريخ باتجاه إسرائيل مرة أخرى، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم إطلاق إنذارات من إطلاق صواريخ، في بلدات حدودية بالقرب من قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عشرة جنود، من بينهم قائدان كبار وعدة ضباط، في معارك عنيفة في غزة، اليوم الأربعاء، مما يرفع حصيلة القتلى في الهجوم البري إلى 115.

وقتل تسعة من الجنود في معركة في وسط "الشجاعية" وهي واحدة من أكبر المواجهات دموية، منذ توغل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

كما قتل رقيب أول أوريا يعقوب (19 عاما) من الكتيبة رقم 614 بسلاح الهندسة القتالية، من "عسقلان" في حادث منفصل شمال غزة. وأضاف الجيش أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بشكل خطير.

يشار إلى أن حرب غزة اندلعت بسبب وقوع مذبحة هي الأسوأ في تاريخ إسرائيل، ارتكبتها عناصر من حركة "حماس" وجماعات مسلحة أخرى في السابع من أكتوبر الماضي، في إسرائيل، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة. وقتل أكثر من 1200 شخص من الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين.

وطبقا للسلطات الصحية لدى حركة "حماس"، فقد استشهد أكثر من 18 ألفا و400 شخص بالفعل وأصيب أكثر من 50 ألفا في الهجمات الإسرائيلية.