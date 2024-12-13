مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2-24 والقنوات الناقلة

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تُقام اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية، وعلى رأسها مواجهة فالنسيا ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني، وتولوز ضد سانت إتيان في الدوري الفرنسي، إلى جانب قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

بلد الوليد ضد فالنسيا، تقام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 بتوقيت السعودية، تنقل على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي ضد تورينو، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، تنقل على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تولوز ضد سانت اتيان، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، تنقل على قناة beIN Sports HD4

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبورج ضد فرايبورج، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية، تنقل على قناة beIN Sports HD5

مواعيد مباريات الدوري التركي

قاسم باشا ضد ايوبسبور، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

سيفاسبور ضد بودرامسبور، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الأهلي ومسار في دوري كرة القدم النسائية

تقام مباراة الأهلي ومسار، في تمام الساعة 2:30 عصرًا بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية، تنقل على قناة أون تايم سبورت 1.

مواعيد مباريات كأس نجوم قطر

الوكرة ضد الدحيل، الساعة 5:15 بتوقيت مصر، 6:15 بتوقيت السعودية، تنقل على قناةالكأس 1.

العربي ضد أم صلال، الساعة الساعة 8:15 بتوقيت مصر، 9:15 بتوقيت السعودية، تنقل على قناة الكاس1.

موعد قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2026

تقام قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2026،الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت مكة المكرمة، تنقل على قناة beIN Sports News