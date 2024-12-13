40 طفلًا يرسمون أجواء «الكريسماس» فى مصر وروسيا بمعرض فنى بالإسكندرية

نظم البيت الروسى بالإسكندرية، معرض فنى بعنوان «الشتاء فى روسيا ومصر»، شارك فيه 40 طفلًا وطفلة، منهم طفلان من ذوى الهمم، حيث ضم المعرض المعرض لوحات فنية لرسومات تعكس الأجواء الشتوية وأجواء الكريسماس فى مصر.

وقال أرسينى ماتيوسشينكو مدير البيت الروسى بالإسكندرية، فى تصريحات صحفية له، إن الأطفال الموهوبين من رواد استوديو الرسم، استطاعوا من خلال أعمالهم أن يرسموا البهجة والسرور بالعام الجديد، معبرين عن أجواء أعياد الكريسماس، مؤكدًا أن استوديو الرسم مفتوح لكل المواهب خلال العام الجديد.

من جانبها، أكدت الدكتورة زينب الشوربجى، مدير استوديو الفن بالبيت الروسى، أن الأطفال المشاركين فى المعرض هم رواد استوديو الفن بالبيت الروسى، وتباينت اللوحات بين الرسم والكولاج والتصوير الفوتوغرافى.

وأشارت الشوربجى، إلى أن المعرض بعكس تعايش الحضارتين الروسية والمصرية، حيث أبدع الأطفال فى رسم بابا نويل الروسى وكرات الثلج فى الإسكندرية.

وفى نهاية المعرض تم توزيع شهادات تكريم المشاركين فى المعرض الذى يأتى تزامنًا مع نهاية العام واحتفالات الكريسماس.