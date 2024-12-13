اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد اليد

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اكتمل منذ قليل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد، المقام حاليا بالقاعة الرئيسية في اللجنة الأولمبية، ويتضمن بندا لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد المصري لـ4 سنوات مقبلة.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية حتى الآن حضور 55 هيئة من إجمالي 72 هيئة لها حق الحضور والتصويت في الانتخابات.

ويتنافس على مقعد الرئاسة الثلاثي محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة للإتحاد حاليا وهادي فهمي رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق وخالد فتحي مدير النشاط الرياضي ونجم الزمالك السابق.

بينما يتنافس على منصب نائب الرئيس كلا من، ياسر الرملي وجابر سعيد وخالد ديوان و على منصب أمين الصندوق عمرو صلاح ونبيل خشبة.

و على منصب عضو مجلس الإدارة، يتنافس كلا من محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي محمد - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - أمال زوام.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد حددت يوم 30 ديسمبر الجاري كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.