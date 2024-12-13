توج محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي «البريميرليج» على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» فوز صلاح بجائزة لاعب شهر نوفمبر، قائلًا:" من غيره؟ نقدم لكم محمد صلاح لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي".

وتغلب محمد صلاح في سبيل تتويجه بجائزة لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي على كلا من برونو فيرنانديز، مانشستر يونايتد، جرافينبيرج، ليفربول، جواو بيدرو، برايتون، ماتيوس كونيا، وولفرهامبتون، مارتن أوديجارد، أرسنال، بوكايو ساكا، أرسنال، يوان ويسا، برينتفورد.

وخلال شهر نوفمبر شارك محمد صلاح في 3 مباريات مع ليفربول، سجل خلالها 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة «أسيست».

ويتوج محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر للمرة السادسة في مسيرته في البريميرلي، وأصبح ثاني أكثر لاعب حصولاً على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بعد سيرجيو أجويرو وهاري كين (7مرات).

ويتصدر محمد صلاح سباق ترتيب هدافي البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 13 هدفا، بالتساوي مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب الـ13 هدفا أيضا.