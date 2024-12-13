كتائب القسام تستولي على 3 طائرات درون والاحتلال يواصل مجازره في غزة

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واصلت المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وكان أبرزها الاستيلاء على 3 طائرات بدون طيار (درون) للاحتلال، في وقت واصل فيه الأخير مجازره تجاه الفلسطينيين رافعا حصيلة الشهداء إلى نحو 45 ألفا.

فقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استيلاء مقاتليها على 3 طائرات "كواد كابتر" إسرائيلية أثناء قيامها بمهام استخباراتية في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي الأشهر الأخيرة، كثف جيش لاحتلال الإسرائيلي من استخدام كواد كابتر المسيّرة لإعدام فلسطينيين بالرصاص وإطلاق القنابل وتوجيه إنذارات الإخلاء، وذلك إمعانا بالإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023.

كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة البريد بمخيم جباليا شمال القطاع بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

من جانبها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت بقذائف هاون تجمعات جنود الاحتلال في محيط نادي خدمات جباليا شمالي قطاع غزة.

وتتواصل المعارك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محاور التوغل المختلفة، خاصة بمحافظة الشمال