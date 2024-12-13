حقق فريق بورتو البرتغالي فوزًا مهمًا على ضيفه ميتييلاند الدنماركي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

افتتح دانييل لوادير التسجيل لفريقه في الدقيقة 29، قبل أن يضيف صامويل أوموروديون الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وبهذا الفوز يجعل بورتو في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط، حيث تصعد الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى مباشرة لدور الـ16 بالبطولة.

وينتظر بروتو منافسات كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث أوقعت القرعة بورتو في المجموعة الأولى بجانب الأهلي، بالميراس البرازيلي، وإنتر ميامي الأمريكي.