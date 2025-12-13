قال مسئولان في البيت الأبيض لموقع (أكسيوس) الأمريكي، إن مستشاري الرئيس دونالد ترامب،ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيلتقيان بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في برلين، بعد غد الاثنين، لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا.

وذكر (أكسيوس) أن البيت الأبيض يضغط بشدة على أوكرانيا للموافقة على خطته، لكن التنازلات الإقليمية التي يُطلب من كييف تقديمها لا تزال تشكل نقطة خلاف رئيسية. ويعتقد الجانب الأمريكي أن جميع القضايا الأخرى على وشك الحل، وأن زيلينسكي ربما يكون قد عرض مسارًا للمضي قدمًا بشأن الأراضي.

وأشار مسئول في البيت الأبيض إلى أن زيلينسكي اقترح خلال تصريحات علنية، أول أمس الخميس، أن أوكرانيا قد تجري استفتاءً على اتفاق سلام يتضمن التنازل عن أراضٍ، وترى الولايات المتحدة أن هذا يشكل تقدماً.

وسيكون إجراء مثل هذا التصويت في ظل الظروف الحالية أمراً صعباً للغاية، لكن مسئولاً أمريكياً قال "إن الأوروبيين أعلنوا خلال اجتماع عقد أمس الجمعة أنهم سيدعمون زيلينسكي إذا اقترح إجراء استفتاء حول الأراضي".

وبحسب الموقع الأمريكي، نصح العديد من القادة الأوروبيين زيلينسكي بأنه لا داعي للتسرع في إبرام اتفاق، لا سيما اتفاق يجبره على التنازل عن أراضٍ لم تخسرها أوكرانيا فعليًا في ساحة المعركة، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستكون مستعدة لقبول المقترحات الأمريكية.

وتتمسك روسيا بمطلبها بالسيطرة على منطقة دونباس بأكملها بموجب أي اتفاق، على الرغم من أن حوالي 14٪ من دونباس لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا، وأدرجت الولايات المتحدة هذا المطلب في خطتها، بينما اقترحت أن تصبح المنطقة المعنية منطقة منزوعة السلاح.

وقال مسئول في البيت الأبيض إن الجولة الأخيرة من المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا التي أجريت أمس الأول الخميس أظهرت تقدماً كافياً لإقناع ترامب بإرسال ويتكوف وكوشنر إلى أوروبا، وقال مسئول ثان في البيت الأبيض إنهما يعتقدان أن هناك فرصة لتحقيق السلام وترامب يثق بهما.