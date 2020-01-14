فيديو لعملية إطلاق نار داخل معسكر تابع للمخابرات السودانية بالخرطوم

أذاعت قناة روسيا اليوم، فيديو يظهر إطلاق نار داخل معسكر تابع لجهاز المخابرات السودانية بالخرطوم.



ويظهر الفيديو، الذي عرضته القناة، إطلاق نار مكثف داخل الجهاز.



يذكر أن السلطات السودانية، أغلقت المجال الجوي للبلاد، اليوم، وجاء ذلك كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات.



وأكدت، أنه تم القبض على مجموعة من الجنود المتمردين من هيئة العمليات التابعة للاستخبارات.



فيما شدد وزير الإعلام السوداني، في بيان بثه التليفزيون الرسمي، أن ما حدث "حركة احتجاج محدودة"، مضيفًا أن "القوات المسلحة والقوات النظامية تتعامل مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع".





