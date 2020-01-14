روسيا عن قرار الأوروبيين بإطلاق آلية فض النزاع النووي: «محبط للغاية»

قالت وزارة الخارجية الروسية إن قرار المشاركين الأوروبيين في خطة العمل الشاملة المشتركة إطلاق آلية فض النزاع النووي يعد أمر محبط للغاية ومصدر قلق كبير

وقالت الوزارة في بيان" لا نرى أي سبب لمثل هذه الخطوة. نحن لا نستبعد أن تصرفات الثلاثية الأوروبية(فرنسا وبريطانيا وألمانيا) غير المدروسة ستؤدي إلى تصعيد جديد حول خطة العمل المشتركة وستجعل من غير الممكن إعادة تنفيذ (الصفقة النووية) إلى الإطار المتفق عليه منذ البداية، والذي تسعى إليه الثلاثية الأوروبية".

من جانبه ،اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قرار الثلاثي الاوروبي الاخير بتفعيل "آلية فض المنازعات"، بانه خطوة انفعالية وناجمة عن الضعف؛ محذرا الاوروبيين من سوء استخدام هذه الالية خلال اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، بانهم سيواجهون تداعيات ذلك.

كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أعلنت تفعيل آلية فض النزاعات مع إيران، وذلك بعد انتهاكاتها للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 .

ويتيح تفعيل الآلية في نهاية الأمر إعادة فرض عقوبات على طهران.

وكان تم التوصل إلى الاتفاق، والذي يسمى رسميا بـ"خطة العمل المشتركة الشاملة"، في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى. إلا أن الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب منه عام 2018 جعل الاتفاق في خطر كبير.