دبلوماسي روسي: أوكرانيا تنقل أسلحة إلى بؤر التوتر في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط

أكد سفير المهام الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن أوكرانيا تنقل جزءًا من الأسلحة، التي تتلقاها من شركائها الغربيين إلى بؤر التوتر في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح ميروشنيك، في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت، أن "الأسلحة تصل عبر "المحور الأوكراني" إلى بؤر التوتر في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط".

وكشف ميروشنيك أن أوكرانيا أصبحت اليوم واحدة من أكبر مراكز تجارة الأسلحة غير المشروعة، إذ تُنقل إليها كميات هائلة من الأسلحة من قبل شركائها الغربيين، ثم يُعاد توجيه جزء منها إلى مناطق أخرى.