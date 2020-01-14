 نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي سلفاكير في جوبا - بوابة الشروق
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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي سلفاكير في جوبا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 7:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 7:53 م
عقد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اجتماعا مغلقا مع رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، في جوبا اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس فريق الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، توت قلواك.

وكان دقلو وصل إلى مدينة جوبا على رأس وفد رفيع المستوى، ضم وزير الحكم الاتحادي السوداني الدكتور يوسف الضي، وعددا من الخبراء، بينهم المفكر والخبير فى قضايا السلام الدكتور منصور خالد، وبرفقته الدكتور رياك مشار، رئيس الحركة الشعبية المعارضة فى دولة جنوب السودان.

وكان فى استقبال الوفد السوداني، في مطار جوبا، توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، رئيس فريق الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، والدكتور ضيو مطوك وزير الكهرباء في جنوب السودان، عضو فريق الوساطة، وعدد من المسئولين فى حكومة جنوب السودان، وعضو مجلس السيادة السوداني، عضو وفد مفاوضات السلام، الفريق الركن شمس الدين كباشي.

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