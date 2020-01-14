 المفوضية الأوروبية تعيّن دبلوماسية سابقة من لاتفيا أمينا عاما جديدا لها - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية تعيّن دبلوماسية سابقة من لاتفيا أمينا عاما جديدا لها

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 9:51 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 9:51 م

عينت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، إيلزه يوهانسون سفيرة لاتفيا السابقة لدى الاتحاد الأوروبي، أمينا عاما لها، وهو أعلى منصب وظيفي في الذراع التنفيذي للتكتل.

وشغلت يوهانسون منصب الأمين العام بالإنابة منذ نوفمبر الماضي بعد رحيل الألماني مارتن سيلماير، الذي أثار جدلاً في هذا المنصب.

وانضمت يوهانسون إلى وزارة الخارجية في لاتفيا عام 2008 بعد أن عملت نائبة لمدير مدرسة ، وعملت كسفيرة لدى الاتحاد الأوروبي من 2011 حتى 2015 ، عندما انضمت إلى المفوضية كنائبة للأمين العام.

وقالت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين: "منذ وصولي الصيف الماضي، أظهرت إيلزه يوهانسون نفسها كشخصية ذات كفاءة عالية ودراية" ، مشيدة بخبرتها الواسعة وقيادتها ومهاراتها الإدارية.

وجعلت أورزولا فون دير لاين من أولوياتها ضمان أن تشغل النساء مناصب عليا في الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة يوهانس هان، الذي تشمل مسؤولياته المسائل الإدارية: "بالتماشي مع الالتزامات التي تعهدت بها المفوضية العام الماضي، أنا واثق من أننا وجدنا شخصًا مؤهلًا جدًا لهذا المنصب".

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