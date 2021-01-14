شكوى ضد أمازون في النرويج بسبب صعوبة إلغاء الاشتراك في خدمة برايم

أعلن مجلس المستهلكين في النرويج اليوم الخميس، تقديم شكوى قانونية إلى هيئة حماية المستهك النرويجية، وشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون بتهمة انتهاك بنود "توجيه الممارسات التجارية غير النزيهة" في النرويج.

وقال المجلس في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن الشكوى تشير إلى العقبات التي تضعها شركة أمازون أمام المستهلكين الراغبين في إلغاء اشتراكهم في خدمة أمازون المدفوعة "أمازون برايم".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المجلس القول إن التحليل الذي أجراه أظهر أن العملاء الذين يريدون إلغاء اشتراكهم في الخدمة يواجهون عددا كبيرا من الصعوبات بما في ذلك التنقل بين قوائم معقدة وصياغات غامضة وخيارات مربكة وتنبيهات متكررة.

وبحسب المجلس فإن 16 منظمة مختلفة لحماية المستهلك في أوروبا والولايات المتحدة تتحرك ضد أمازون بسبب تقرير أعده المجلس عن انتهاكها لقواعد الممارسات التجارية النزيهة.