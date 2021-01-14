الصحة الماليزية: تسجيل 3307 حالات إصابة جديدة بكورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الخميس، تسجيل 3307 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وذلك في زيادة قياسية وغير مسبوقة للأرقام تحدث للمرة الرابعة منذ السادس من يناير الجاري.

وتعني الوفيات المرتبطة بالاصابة بالفيروس التي أكدتها وزارة الصحة والبالغ عددها 15 حالة، أن هناك حوالي 600 شخص توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وسجلت الوزارة أكثر من 147 ألف حالة إصابة بالفيروس منذ ما يقرب من عام.

ودفعت الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة الجديدة الحكومة إلى إعادة فرض الإغلاق في ست مناطق، تتضمن العاصمة الإدارية بوتراجايا، والمركز الاقتصادي كوالالمبور.

وبدأ سريان الإغلاق أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ على مستوى البلاد، أمس الاول الثلاثاء، وعلقت عمل البرلمان حتى شهر أغسطس المقبل.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب، اليوم الخميس، إن مرسوم إعلان حالة الطوارئ يساعد في تطبيق قرار الإغلاق الثاني، لأنه "جعل صلاحيات القوات المسلحة مساوية لصلاحيات الشرطة".

وأضاف أنه قد تم القبض على 389 شخصا أمس الأربعاء بسبب انتهاكات مزعومة للقواعد المفروضة في إطار الإغلاق الأخير.