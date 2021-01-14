موزمبيق تعزز الإجراءات الاحترازية الصحية بعد زيادة عدد حالات الإصابة بكورونا

أعلنت موزمبيق تعزيز الإجراءات الاحترازية الصحية وذلك بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ووجه رئيس موزمبيق "فيليبي نيوسي" كلمة لشعبه -حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم /الخميس/- أعلن فيها أنه سيتم إغلاق الشواطئ مجددًا وذلك في الوقت الذي عانى فيه قطاع السياحة بالفعل وبشدة من الحظر المفروض في البلاد منذ شهر مارس الماضي.

وأضاف الراديو أنه مع زيادة نسبة الإصابات بكورونا في البلاد، ستغلق المطاعم في تمام الساعة 8:00 مساء (حسب التوقيت المحلي للبلاد) خلال أيام الأسبوع، والساعة 3:00 ظهرا في عطلات نهاية الأسبوع.

وأفاد الراديو بأن المتاجر ستفتح أبوابها بشكل عام بين الساعة 8 صباحا و6 مساء.

وأكدت الحكومة إغلاق الصالات الرياضية وتعليق الفعاليات الثقافية وتوقف المتاحف ودور السينما عن نشاطها مع استمرار تنظيم المسابقات الرياضية الوطنية ولكن بدون جمهور، كما يقتصر التجمع على 30 شخصًا في القاعات المغلقة على أن يكون 50 شخصًا في الهواء الطلق.

وكانت الحكومة في موزمبيق قد أعلنت حالة الطوارئ في البلاد لمكافحة فيروس كورونا وأغلقت حدودها لمدة ثمانية أشهر.

يذكر أن السلطات في موزمبيق قد سجلت نحو 23 ألف حالة إصابة بالفيروس ووفاة أكثر من 201 حالة منذ ظهوره في البلاد حتى الآن، حيث يشغل مرضى كوفيد-19 نصف الأسرة في المستشفيات العامة بينهم 90٪ في المستشفيات الخاصة وفقًا للأرقام الرسمية.