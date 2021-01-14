سقوط عصابة تقليد العملات النقدية في عابدين

ضبطت مديرية أمن القاهرة عصابة لتقليد العملات النقدية، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن بإحالة الواقعة للنيابة.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارًا بضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة أثناء استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحد المتهمين بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهم مبلغ مالي "فئات مختلفة"، وعدد من الملصقات منسوب صدورهم لفرع أحد البنوك.

واعترفوا بتقليدهم المبلغ المضبوط بقصد ترويجه بين المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخاذهم من الشقة سكن أحد المتهمين مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتم بإرشادهم ضبط كمية من الأوراق المعدة لتقليد العملات الورقية، و4 أجهزة طابعة ألوان، ومكبس حديدي يستخدم في طباعة العلامات المائية، واسكنر، و2 شبلونة مطبوعة عليها العلامات لعملات نقدية (محلية – أجنبية)، وشريط فسفوري حراري يستخدم في طباعة العلامات المائية، وكمية من ورق يستخدم في طباعة العملات الورقية، وكاميرا، وكمية من الأحبار تستخدم في طباعة العملات مختلفة الفئات بمسكن أحد المتهمين.