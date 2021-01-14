البرهان يؤمِّن على الحل الودي والأخوي للخلافات الحدودية مع إثيوبيا

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سليفا كير ميارديت تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وترتيبات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، أكد رئيس مجلس السيادة، خلال لقائه بمكتبه اليوم، رئيس فريق الوساطة الجنوبية، مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك، إن الحكومة اتخذت خطوات عملية في سبيل تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة التنفيذ والتي تضم الأطراف الموقعة على السلام بالإضافة إلى تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

وكشف توت قلواك، في تصريح صحفي عقب اللقاء عن اتصال هاتفي أجراه الرئيس سلفاكير برئيس مجلس السيادة بحثا خلاله الأحداث على الحدود السودانية الإثيوبية، مشيرا إلى أن الرئيس سلفاكير أبدى خلال الاتصال استعداده للتوسط بين السودان وإثيوبيا من اجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لقضية الحدود وفق الحدود الدولية المعروفة ،حفاظا على العلاقات الأخوية بين البلدين وحفظ السلام في الإقليم.

وأوضح «توت» أن الرئيس البرهان أمن على الحل الودي والأخوي للخلافات الحدودية مع إثيوبيا، لافتًا إلى أن رئاسة السودان لمنظمة دول الإيقاد من شأنها أن تسهم في حل القضية عبر المنظمات الإقليمية.