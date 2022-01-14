عرضت قناة "etc" برومو لحوار أجرته الإعلامية إنجي أنور مع الفنانة رانيا يوسف، من قلب معرض إكسبو دبي.



وقالت رانيا، إنها ترفض الدخول في تجربة زواج ثانية بسبب التغيير الذي يطرأ على الرجل بعد ثلاثة أشهر من الزواج، وذكرت أيضًا أنّها ترفض تقديم أعمال "رخيصة فنية"، وفق تعبيرها.



وأضافت رانيا إنّها أعمالها الفنية التي تقدمها لا علاقة لها بحياتها الشخصية، وأكّدت أيضًا أنها لا تضع لنفسها خطوطًا حمراء.



واعتبرت أن هناك أشخاصًا يثيرون مشكلات حولها بغية تحقيق الشهر، في إشارة إلى ورود اسمها في أغنية جديدة لمغني الراب يوسف أحمد الشهير بـ"الجوكر"، والتي جاءت باسم "التالتة ممكن"، ضمن موسم "الدسات" أو "البيف"، الذى يدور بين مجموعة من مغنى التراب في مصر، وهذا التراك هو رسالة موجه من الجوكر لـ مغنى التراب "أبيوسف".