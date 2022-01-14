 الخارجية العراقية تدين استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء - بوابة الشروق
الجمعة 14 يناير 2022 11:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

الخارجية العراقية تدين استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء

أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 10:42 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 10:42 م

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، ما تعرضت له المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد من استهداف للسفارة الأمريكية بالصواريخ يوم أمس.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية، إنها "تدين بشكل قاطع أي عمل يعد مزعزعًا لأمن واستقرار العراق، لاسيما ما تعرضت له المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد من استهداف بالصواريخ يوم أمس".

وأضافت: "إذ نجدد الالتزام بتوفير الأمن والحماية للبعثات الدبلوماسية واعتماد جميع السبل الضامنة لتيسير عملها وفقًا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، فإننا نؤكد إجراءات الحكومة العراقية بملاحقة الجناة وإنزال العقاب بحقهم وفق القانون".

وشددت على أن "أمن واستقرار العراق ليس خيارًا بل مسار حتمي يعكس حضور الدولة بمؤسساتها وأمن مجتمعها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك