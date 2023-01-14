إستونيا تشتري مدافع هاوتزر من كوريا الجنوبية بقيمة 36 مليون يورو

وقَّع مركز الاستثمار الدفاعي الإستوني عقدًا لشراء 12 مدفع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز "كيه 9 ثاندر" من كوريا الجنوبية، في مقابل 36 مليون يورو، حسبما أفادت وزارة الدفاع الإستونية اليوم السبت.

ونقلت صحيفة "إيه أر أر" الإستونية عن وزير الدفاع هانو بيفكور قوله "إن الوحدات الجديدة ستُستخدم لتعزيز ألوية المشاة الإستونية".

وذكرت الوزارة أنها وقعت سابقًا عقدًا لتسليم 24 وحدة مدفعية ذاتية الدفع من كوريا الجنوبية، لكنها قررت الآن زيادة المشتريات بتوقيع صفقة أخرى تضم 12 وحدة إضافية، بينما تم تحديد موعد التسليم النهائي في عام 2026.

وقال كارمو سار، مدير فئة المعدات المدرعة في مركز الاستثمار: "نعمل على وصول الشحنات في وقت مبكر، حتى نتمكن من استلام مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع قبل عام 2026".

ووفقا لكارمو، تتمتع مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع بقدرة اختراق وقوة نيران عالية، بينما يبلغ مدى صلاحيتها 45 عامًا، مما يعني أن القوات الإستونية ستكون قادرة على الاستمرار في استخدامها خلال العقود الثلاثة القادمة على الأقل.

بالإضافة إلى إستونيا، فإن النرويج وفنلندا وبولندا بصدد شراء وحدات مدفعية ذاتية الدفع إضافية، وفقا للصحيفة الإستونية.

وتحرص الدول المجاورة لروسيا وأوكرانيا في تعزيز دفاعاتها بعد الحرب الجارية بين البلدين والتي بدأت في فبراير الماضي وتستمر حتى الآن.