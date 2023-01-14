المقاولون العرب يسجل رقما مميزا في مباراته أمام الإسماعيلي بالدوري

سجل نادي المقاولون العرب رقما مميزا في الدوري هذا الموسم، بعدما دفع شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، باللاعب محمد عبدالناصر مواليد 2006 كأصغر لاعب في الدوري المصري الممتاز 2022-2023 أمام الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على استاد الاسماعيلية مساء الجمعة.

ودفع غريب باللاعب الصاعد والذي يبلغ من العمر 16 سنة و4 أشهر و8 أيام خلال مباراة المقاولون والاسماعيلي والتي حسمها ذئاب الجبل لصالحه 3-1.

فاز نادي المقاولون العرب على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 3/ 1 في المباراة التي تجمعهما في ختام الجولة الـ 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.