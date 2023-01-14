وزير ماليزي: سعر زيت الطهي سيظل تحت السيطرة مع حل نقص العمال المهاجرين

قال وزير التجارة الداخلية وتكاليف المعيشة الماليزي، صلاح الدين أيوب، إنه من المتوقع أن يظل سعر زيت الطهي تحت السيطرة إذا تم حل نقص العمال المهاجرين على وجه السرعة.

وأضاف أن هذا استند إلى مناقشات مع أصحاب المصلحة في صناعة نخيل الزيت، الذين كانوا في المرحلة النهائية من المحادثات، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز".

أوضح أن "مجلس الوزراء اتخذ قرارا مهما يوم الثلاثاء بتسريع عملية توظيف العمال الأجانب حتى يمكن حل ارتفاع أسعار السلع الخام والمواد الغذائية الأساسية بسرعة".

وقال إنه على غرار قضية البيض، يهدف مجلس الوزراء أيضا إلى حل النقص في هذا البند في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأضاف "نستهدف بحلول شهر (آذار) مارس، أنه سيكون لدى جميع الصناعات عدد كاف من العمال، وخاصة قطاعي المزارع والبناء".