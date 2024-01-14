برلين: ألمانيا تسعى لتعميق العلاقات مع تايوان على أساس سياسة الصين الواحدة

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أعلنت الحكومة الاتحادية الألمانية بعد الانتخابات في تايوان، أنها ترغب في توسيع نطاق العلاقات مع تايبيه.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد بالعاصمة برلين، إنه من المقرر أن يحدث ذلك بالتوافق مع سياسة الصين الواحدة.

وأوضح أن هذا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك اعتراف بتايوان الديمقراطية بوصفها دولة مستقلة وبذلك لن يتم الحفاظ على علاقات دبلوماسية إلا مع بكين.

وفاز لاي تشينج تي، مرشح "الحزب الديمقراطي التقدمي" التايواني البالغ من العمر 64 عاما، بنحو 40% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في تايوان أمس السبت.

ويؤيد هذا الحزب استقلال تايوان الذي تعتبره بكين انفصاليا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الألمانية: "الانتخابات الحرة السلمية في تايوان أظهرت مجددا مدى قوة تجذر الديمقراطية في تايوان ومدى ارتباط الناخبات والناخبين بالقيم الديمقراطية".

وأضاف أن ألمانيا تبقي في مجالات كثير على علاقات وثيقة وجيدة مع تايوان.

وقال: "السلام والاستقرار في الشارع بتايوان يتمتعان بأهمية حاسمة للمنطقة وخارجها".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الألمانية، أن بلاده تعمل لأجل الحفاظ على الحالة الراهنة ولأجل بناء الثقة.

وقال: "تغيير للحالة الراهنة لا يمكن أن يحدث سوى بطريقة سلمية وبالاتفاق المتبادل.. نأمل في أن يواصل كلا الطرفين المضي قدما في مساعيهما لأجل استئناف الحوار".