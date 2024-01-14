رئيس وزراء اليابان يتفقد المناطق التي ضربها الزلزال

زار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأحد المناطق التي ضربها الزلزال بوسط اليابان لتقييم حجم الأضرار ولقاء المتضررين، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة عملية جمع حزمة مساعدات طارئة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن كيشيدا تفقد الوضع في مقاطعة إيشيكاوا من طائرة مروحية، كما زار مراكز إجلاء في منطقتي واجيما وسوزي الأكثر تضررا من الزلزال الذي بلغت قوته 6ر7 درجات على مقياس ريختر، وضرب شبه جزيرة نوتو على ساحل بحر اليابان.

كما أعرب عن امتنانه وتشجيعه لقوات الدفاع الذاتي المشاركة في أعمال البحث والعمليات الأخرى، وذلك عندما زار قاعدة في واجيما.