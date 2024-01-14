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أبو عبيدة: مصير العديد من محتجزي العدو بات مجهولا

هديل هلال
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 9:03 م | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 9:03 م
قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن «مصير العديد من محتجزي العدو بات مجهولًا، خلال الأسابيع الأخيرة».

وأضاف في كلمة تعد الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر الماضي، بثتها قناة «الجزيرة»، مساء الأحد، أن «الباقين دخلوا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني».

وأكمل: «على الأغلب سيكون العديد منهم قتل مؤخرًا، فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وكبير كل ساعة، وقيادة العدو وجيشه يتحملون كامل المسئولية عن هذا الملف».

وتوجه بالتحية إلى المقاومة في لبنان واليمن والعراق، قائلًا إن «قوى الظلم شكلت التحالفات واستدعت زبانية النفاق والغطرسة، بضرب وتهديد من ينصر شعب غزه».

وأكمل: «أُبلغنا من جهات عدة في جبهات المقاومة بأنهم يسعون لتوسيع ضرباتهم للعدو في الأيام المقبلة، في ظل استمرار العدوان على غزة».

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