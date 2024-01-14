بيربوك تأمل في سرعة الاتفاق على مهمة الاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن أملها في التوصل إلى اتفاق سريع بشأن تنفيذ مهمة تابعة للاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.



وخلال الزيارة الافتتاحية لوزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه لبرلين، قالت بيربوك اليوم الأحد إن المفاوضات بشأن تفويض الاتحاد الأوروبي تجري بأقصى سرعة، "ونأمل بشدة أن نتمكن من التوصل إلى نتيجة بهذا في أسرع وقت ممكن".



ومنذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، شن الحوثيون هجمات متكررة على إسرائيل وعلى سفن في البحر الأحمر لها علاقة بإسرائيل. وتتجنب شركات الملاحة الكبرى على نحو متزايد المرور عبر البحر الأحمر بسبب هذه الهجمات.



وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قامت ليلة الخميس/الجمعة من الأسبوع الماضي بقصف أهداف في اليمن، وذلك بدعم من هولندا وكندا وأستراليا والبحرين.



ورأت بيربوك أن هجمات الحوثيين أدت إلى إحداث تأثيرات كبيرة على حركة الملاحة، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية أوضحت أن المهمة البحرية في البحر الأحمر "مهمة ومحورية"، وأتمت: "المهم أن يضطلع الاتحاد الأوروبي بدور".



وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إن الحكومة الألمانية تعمل على أن يكون هناك تفويض لمهمة مشتركة، لكنها رفضت الكشف بالضبط عن كيفية مشاركة القوات المسلحة الألمانية في هذا السياق.



من جانبه، قال سيجورنيه إن الهجمات تشكل تهديدا جديا بالنسبة للتجارة الدولية وحياة البشر، مضيفا أن فرنسا تدين هذه الهجمات بشدة وتطالب بوقفها. كما شدد على أن فرنسا تعمل بالفعل منذ أعوام من أجل ضمان الأمان البحري في البحر الأحمر.



وأعلنت بيربوك وسيجورنيه أيضا أنهما يعتزمان تعزيز "مثلث فايمار" - وهو نمط للتعاون بين ألمانيا وفرنسا وبولندا. كانت بولندا شهدت تغييرا في الحكومة باتجاه حكومة وسط يسارية بقيادة رئيس الوزراء الجديد دونالد تاسك. وقال سيجونيه إنه يعتزم تقديم مجموعة متنوعة من المبادرات لتعزيز التعاون في مثلث فايمار خلال اجتماعه في وارسو غدا الاثنين. وأشار إلى أنه يمكن أن تشمل هذه المبادرات الرحلات المشتركة ولكنه لم يقدم تفاصيل أكثر من ذلك.



وأكدت بيربوك أهمية الصداقة الألمانية-الفرنسية. كما هو الحال في العلاقات الأخرى، لكنها لفتت إلى استمرار وجود تباينات كما هو المعتاد في العلاقات الأخرى، لكنها لفتت إلى أن ما يميز العلاقات القوية هو أنه يتم التحدث علنا عن هذه التباينات وإيجاد حل مشترك. وقال سيجونيه موجها كلامه إلى وزيرة الخارجية الألمانية: "كان المهم بالنسبة لي في هذا المحادثة الأولى معك هو أن أشير إلى أن التنسيق الألماني-الفرنسي صارله أهمية أكبر من أي وقت مضى".