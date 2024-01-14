كوريا الجنوبية: الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى باتجاه البحر الشرقي

قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي متوسط المدى باتجاه البحر الشرقي، اليوم الأحد، في أول إطلاق صاروخي تقوم به كوريا الشمالية هذا العام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة، أنها رصدت الإطلاق من منطقة بيونج يانج عند حوالي الساعة 0255 بعد الظهر، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتابعت في رسالة نصية إلى الصحفيين: "نتبادل المعلومات المتعلقة بالصاروخ الكوري الشمالي مع السلطات الأمريكية واليابانية، ويحافظ الجيش الكوري الجنوبي على وضع الاستعداد الكامل".

وفي مقابلة مع وكالة "يونهاب" للأنباء الأسبوع الماضي، ذكر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون - سيك، أن كوريا الشمالية قد تختبر إطلاق صواريخ باليستية متوسطة المدى جديدة في وقت مبكر من هذا الشهر بعد أن ادعت أنها أجرت في نوفمبر اختبارات محركات تعمل بالوقود الصلب لنوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

ويضع الصاروخ الباليستي متوسط المدى، الذي يصل مداه إلى 5500 كيلومتر، أراضي "جوام" الأمريكية ضمن النطاق إذا تم إطلاقه من بيونج يانج.

ومن المعروف أن اكتشاف الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب قبل إطلاقها أصعب مقارنة بالصواريخ التي تعمل بالوقود السائل لأنها تتطلب المزيد من الاستعدادات قبل الإطلاق، مثل حقن الوقود.

ومضت كوريا الشمالية قدما في برنامجها لتطوير الصواريخ، حيث أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هواسونج-18" في مسار مرتفع نحو البحر الشرقي في 18 ديسمبر.

ويأتي الإطلاق الأخير وسط تصاعد التوترات بعد أن أطلقت كوريا الشمالية مئات القذائف المدفعية بالقرب من الحدود البحرية في البحر الأصفر ما بين يومي الخامس والسابع من يناير، ما دفع الجنوب إلى إجراء تدريبات بالذخيرة الحية من الجزيرتين الحدوديتين.

وقال مسئولون كورييون جنوبيون، إنه من المرجح أن تقوم كوريا الشمالية بأعمال استفزازية في وقت مبكر من هذا العام وتصعيد التوترات قبل الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية في أبريل.

وجاء الإطلاق أيضا قبل أن تعلن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، تشوي سون - هي، ستزور روسيا ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل، في أحدث إشارة على تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين.