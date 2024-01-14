ظهر ملك الدنمارك الجديد الملك فريدريك العاشر في شرفة قصر كريستيانسبورج في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وهو يمسح دموعه، بعدما أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن صعوده إلى العرش خلفا لوالدته الملك مارجريت.



ووفق ما نقلته صحيفة التليجراف البريطانية، ظهر ملك الدنمارك الجديد فريدريك العاشر وهو يجفف دموعه لدى إعلانه ملكا جديدا، اليوم الأحد، بعد لحظات من تنازل والدته مارجريت الثانية.



وظهر الملك فريدريك في الشرفة، بينما تعلن رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن اعتلائه العرش، والتي قرأت الإعلان الملكي ثلاث مرات ووفقاً لتقاليد الدنمارك.



وتجمع ما يصل إلى مائة ألف مواطن دنماركي حول قصر كريستيانسبورج بالعاصمة كوبنهاجن، لسماع خطاب الملم الجديد فريدريك العاشر للأمة لأول مرة باعتباره ملكهم، وسط احتفالات حيث أطلقوا قصاصات ورق وسط هتافات مدوية.



وقبلها، ظهرت الملكة مارجريت الثانية وهي توقع إعلان التنازل عن العرش بجوار ابنها الملك فريدريك العاشر، وبعد التوقيع على الإعلان قالت الملكة مارجريت: “بارك الله الملك”.



وقال الملك فريدريك، وهو جندي سابق في البحرية الدنماركية، للحشود المبتهجة، وهو يرتدي الزي العسكري الاحتفالي والأوسمة: "أملي هو أن أصبح ملكًا موحدًا للغد"، وبعدها ظهر الملك الذي بدا متأثراً بشكل واضح يمسح دموعه.



وأضاف: "إنها مهمة حلمت بها طوال حياتي، إنها مسؤولية أتحملها بكل احترام وفخر وسعادة غامرة"، مضيفا: "سأبذل قصارى جهدي لمواصلة الثقة التي حملتها".



وأعلنت الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك الأطول مدة في الحكم، أنها ستتنازل عن العرش في خطاب ألقته ليلة رأس السنة الجديدة، في خطوة مفاجئة جعلتها أول ملكة دنماركية تتخلى عن العرش بإرادتها الحرة منذ حوالي 900 عام.



وتجمع الدنماركيون في العاصمة كوبنهاجن من جميع أنحاء البلاد، وانضم إليهم بعض الأستراليين ليشهدوا لحظة تتويج الملك فريدريك العاشر.



وقالت رئيسة الوزراء في إعلانها الملكي من الشرفة: “اليوم هو الأحد 14 يناير 2024، لقد تنازلت جلالة الملكة مارجريت الثانية عن العرش. وبالنيابة عن المملكة، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والمخلص للملكة مارجريت".



وتابعت: "شكرًا لك على تحمل الإرث والواجب والمسؤولية. شكرًا لك على ربطنا بالماضي وإعدادنا للمستقبل".