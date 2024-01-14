 ضبط عبوات طلاء مجهولة المصدر ودقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية - بوابة الشروق
الأحد 14 يناير 2024 1:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ضبط عبوات طلاء مجهولة المصدر ودقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 1:13 م | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 1:13 م

شنت إدارة التموين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بإشراف فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، ورئاسة عبدالله إسماعيل مدير الإدارة، حملة رقابية وتفتيشية على المحال التجارية بالمدينة؛ لمتابعة حركة البيع والشراء.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم، إلى أن الحملة قد أسفرت عن تحرير المحضر رقم 92 جنح ثان الزقازيق لسنة 2024، ضد أحد أصحاب محال بيع مواد الطلاء؛ وذلك لحيازته وعرضه للبيع بويات وورنيش ومواد طلاء منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ علىعبوات كثيرة من مواد طلاءتحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير عدةمحاضر لمحال تجارية لعدم الاعلان عن أسعار السلع، ومحاضر أخرى لعدم احتفاظ العاملين بالمحلات التجارية بالشهادات الصحية، بالإضافة إلى محضر إثبات حاله ضد أحد أصحاب المخابز البلدية لقيامه بتجميع شكائر دقيق بلدي مدعم داخل المخبز، فضلًا عن إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافه المخبز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك