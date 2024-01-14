ضبط عبوات طلاء مجهولة المصدر ودقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

شنت إدارة التموين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بإشراف فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، ورئاسة عبدالله إسماعيل مدير الإدارة، حملة رقابية وتفتيشية على المحال التجارية بالمدينة؛ لمتابعة حركة البيع والشراء.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم، إلى أن الحملة قد أسفرت عن تحرير المحضر رقم 92 جنح ثان الزقازيق لسنة 2024، ضد أحد أصحاب محال بيع مواد الطلاء؛ وذلك لحيازته وعرضه للبيع بويات وورنيش ومواد طلاء منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ علىعبوات كثيرة من مواد طلاءتحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير عدةمحاضر لمحال تجارية لعدم الاعلان عن أسعار السلع، ومحاضر أخرى لعدم احتفاظ العاملين بالمحلات التجارية بالشهادات الصحية، بالإضافة إلى محضر إثبات حاله ضد أحد أصحاب المخابز البلدية لقيامه بتجميع شكائر دقيق بلدي مدعم داخل المخبز، فضلًا عن إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافه المخبز.