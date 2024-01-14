تقرير: حصيلة شهداء غزة الأعلى بين حروب القرن الـ21

تخطي المتوسط اليومي لحصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة جميع متوسطات شهداء الصراعات والحروب في القرن الـ٢١، في دلالة على مدى فظاعة ما يتعرض له أهالي القطاع على مدار ١٠٠ يوم من القصف والاجتياح.



ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن منظمة «أوكسفام»، أن عدد الشهداء اليومي بقطاع غزة بلغ نحو ٢٥٠ شهيد في المتوسط في رقم لا يقاربه عدد يومي لشهداء أي حرب في القرن الـ٢١.



وأوضحت المنظمة أن أعلي متوسط شهداء يومي قبل وقوع العدوان علي غزة، كان إبان الحرب السورية، والذي بلغ نحو ثلث حصيلة الشهداء في قطاع غزة.



وتابعت المنظمة أنه حتى فى الحروب الضخمة كغزو العراق فإن العدد اليومي كان متوسطه ٥٠ شهيدًا، بينما كان المتوسط ٢٣ شهيدا في حرب أفغانستان.



وعلقت سالي أبو خليل مديرة فرع المنظمة بالشرق الأوسط، أن العالم يشاهد أكبر حصيلة شهداء لحرب، ومع ذلك تستمر الدول في منع إتمام وقف لإطلاق النار.