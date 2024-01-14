كوريا الشمالية ترسل وفدا إلى قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا

أرسلت كوريا الشمالية وفدا لحضور قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الوفد برئاسة كيم سون-كيونج، نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي للمنظمات الدولية، قد غادر بيونج يانج يوم السبت لحضور القمة المقررة خلال الفترة من 15 إلى 20 يناير الجاري.

يشار إلى أن حركة عدم الإنحياز هو منتدى من 120 دولة غير منحازة إلى أي من التكتلات الرئيسية الكبرى، وتعتبر كوريا الشمالية عضوا نشطا منذ في الحركة منذ عهد مؤسس البلاد كيم إيل سونج، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أنه أثناء وجوده في أوغندا، سيشارك الوفد أيضا في قمة الجنوب الثالثة، وهو المنتدى الأعلى لصنع القرار لمجموعة الـ77 دولة نامية، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في الفترة من 21 إلى 23 يناير.

وينظر إلى حضور كوريا الشمالية لسلسلة القمم على أنه تنفيذ لتعليمات الزعيم كيم جونج أون في العام الجديد لتعزيز العلاقات مع القوى المناهضة للولايات المتحدة.