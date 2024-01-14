مستشفى دمياط العام يجري عملية لطفل يعاني من التسوس وتآكل في الضروس

استقبل مستشفى دمياط العام، طفل عمره 4 سنوات، يعاني من تسوس وتآكل في الضروس، حيث تم إجراء عملية حشو تجميلية له.



وأوضح بيان أصدره الدكتور محمد السيد اللبان، مدير مستشفى دمياط العام، أنه نظرا لأن الطفل لا يزال في مرحلة ما قبل التغيير للضروس الدائمة، فكان لا بد من الحفاظ على الأسنان الموجودة حتى لا يتم فقدها حاليا، فأجرى المستشفى بعد موافقة التأمين الصحي، التحاليل اللازمة والعروض المطلوبة للطفل، وتم تحضيره للعملية، وإجراء عمليتي حشو تجميلية على القاطع العلوي والناب اللبني، فضلًا عن عمل 8 غطاء معدني على الضروس اللبنية الخلفية تحت تأثير المخدر الكلي، كما تم الاطمئنان على الطفل، وخروجه بحالة جيدة.



وأجريت العملية تحت إشراف الدكتور محمد رفعت الشربيني، رئيس قسم الأسنان بالمستشفى.