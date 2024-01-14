وزير خارجية إسرائيل يبحث مع نظيره الإماراتي الحرب في غزة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه تحدث مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد اليوم الأحد.

وبحث الوزيران العلاقات الإسرائيلية الإماراتية وحرب إسرائيل في قطاع غزة، بما في ذلك قضية 136 شخصا لا يزالون محتجزين رهائن في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن كاتس قوله على موقع إكس "إنه أجرى محادثة بناءة مع وزير خارجية دولة الإمارات، أكدت الأهمية التي توليها إسرائيل لعلاقاتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة".



وأضاف كاتس "قلت إن إسرائيل ملتزمة بإعادة كل الرهائن وهزيمة منظمة حماس الإرهابية. اتفقنا على الاستمرار في العمل معا لتعزيز علاقاتنا الثنائية وتعزيز السلام والأمن لمصلحة كل شعوب المنطقة".