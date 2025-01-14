كلوب يعلق على الانتقال المحتمل لعمر مرموش إلى مانشستر سيتي

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علق يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول عن الانتقال المحتمل لعمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت الألماني إلى صفوف مانشستر سيتي.

وقال يورجن كلوب عن إمكانية انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي: "لا أعرف، لكنه لاعب رائع والسيتي فريق رائع".

كما تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول، عن انتهاء عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي وعدم التوصل لاتفاق.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: أتمنى بقاء محمد صلاح مع ليفربول، إنه أعظم مهاجم لنادي ليفربول في العصر الحديث.

وأضاف: محمد صلاح شخص وإنسان ورائع جدًا، فهو أفضل سفير ممكن لـ مصر، ورياضي مذهل.