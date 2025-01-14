وصل رئيس الوزراء اللبناني المكلّف بتشكيل الحكومة نواف سلام، اليوم الثلاثاء، إلى قصر بعبدا؛ للقاء الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكلّف رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب جوزيف عون، القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد إتمام الاستشارات النيابية، وحصول القاضي سلام على 85 صوتاً، متقدماً على منافسه رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي، الذي حصد 9 أصوات فقط، فيما امتنع 34 نائباً عن اختيار مرشح للحكومة.

وبرز اسم القاضي نواف سلام، الذي يشغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية، كمرشح لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد انتخاب البرلمان لجوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، بعد أكثر عامين من الفراغ في سدّة الرئاسة.

وجاءت تسميه نواف لرئاسة الحكومة تحمل دلالات سياسية لتعديل موازنين القوى الداخلية عبر تعيين شخصية معروفة بنزاهتها وخبراتها الدبلوماسية والقانونية على المستويين المحلي والدولي، فيما تلقى قبولا واسعا لدى الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية، حسب تحليل لإذاعة صوت لبنان.