وزير الخارجية الأمريكي: مصر وقطر توصلتا إلى صيغة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مصر وقطر توصلتا إلى صيغة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن الكرة حاليًّا في ملعب حركة حماس.

وأضاف في كلمة خلال مشاركته في نقاشات يعقدها المجلس الأطلسي، أن هناك هيئة ستتولى حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب وستسلم الحكم إلى سلطة فلسطينية.



وأشار إلى أنه بعد أن الولايات المتحدة أدركت أن هدف إسرائيل في تقويض قدرة حماس تحقق، عمل الرئيس جو بايدن على إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن بلاده عملت على صياغة خطة تتضمن اليوم التالي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وكيفية حكم القطاع، مؤكدًا سعيهم نسعى لإنهاء الحرب في غزة بطريقة من شأنها تعزيز التطلعات المشروعة للإسرائيليين ودولة للفلسطينيين.

وعبر عن مساعي بلاده لإنهاء الحرب في غزة بطريقة من شأنها أن تضع الأساس للسلام الدائم، لافتًا إلى أن مبادئهم كانت ألا يشكل قطاع غزة تحت حكم حماس تهديدا مستمرا لإسرائيل ووقف الحرب في القطاع.

ونوه بأن الولايات المتحدة كان هدفها منع اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط ومنع حزب الله من أن يشكل خطرا على إسرائيل.

ولف إلى أن إسرائيل تواجه وضعا غير مستدام على حدودها الشمالية، وأن حزب الله كان يسيطر على مساحات واسعة.